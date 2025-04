Friedkin, il nuovo socio all'Everton viene dall'Nba: di chi si tratta

Friedkin, nuovo socio all'Everton: ecco chi è

Si tratta di Jason Kidd, coach della squadra Nba dei Dallas Mavericks della NBA, che è entrato a far parte del gruppo Roundhouse Capital Holdings, parte del Friedkin Group, che ha acquisito il controllo del club di Liverpool lo scorso dicembre. "Sono onorato di entrare a far parte della proprietà dell'Everton in un momento così importante: con un nuovo stadio all'orizzonte e un futuro luminoso davanti a sé, è un grande momento per entrare a far parte del gruppo", ha dichiarato Kidd, 52 anni e un campionato Nba vinto da giocatore con i Mavs nel 2011. "Essendo uno dei più grandi giocatori Nba e ora anche un allenatore di successo, la sua conoscenza e la sua mentalità vincente saranno una risorsa incredibile per l'Everton", ha dichiarato il presidente esecutivo dell'Everton, Marc Watts. L'Everton, attualmente 13° in Premier League, sta per lasciare lo storico impianto di Goodison Park per trasferirsi nella prossima stagione all'Everton Stadium al Bramley-Moore Dock, impianto costato quasi un miliardo di euro, con 52.888 posti e le tribune pendenza accentuata, per permettere al pubblico di essere più vicino possibile al campo.