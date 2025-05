Manchester United, altra frenata in Premier League: poker del Brentford in rimonta

Neppure il rotondo successo a Bilbao contro l'Athletic (3-0) nell'andata della semifinale di Europa League aiuta il Manchester United a sbloccarsi in Premier League e crolla a Brentford: 4-3. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite, a secco di vittorie da sei giornate. L'illusorio vantaggio firmato da Mount al 14' non è bastato per portar via punti dal campo: un autogol di Shaw al 27' e una rete di Schade al 33' hanno permesso ai padroni di casa di ribaltare il risultato, arrotondato dallo stesso Schade al 70' e Wissa al 74' (assist di Kayode). Nel finale, i Red Devils tentano la rimonta con i gol di Garnacho all'82' e di Diallo al 95', ma è troppo tardi. La squadra di Amorim rimane al quattordicesimo posto insieme all'Everton, con soli 39 punti in classifica.