Paquetá scoppia a piangere in campo dopo un'ammonizione: l'ipotesi dei tifosi sui social

Il periodo di Lucas Paquetá è tutt'altro che semplice. Il brasiliano del West Ham sta continuando a giocare in Premier League sapendo che da un momento all'altro potrebbe essere squalificato a vita dal calcio. Infatti a partire dallo scorso maggio, l'ex Milan è sotto processo della Football Association: è accusato di aver violato le regole sulle scommesse sportive e rischia una squalifica a vita . Una sentenza definitiva ancora non c'è, ma lo stato psicologico del giocatore non è dei migliori. Potrebbe esserne una conferma quanto successo nel derby londinese contro il Tottenham.

Paquetá scoppia a piangere dopo un'ammonizione: "Crudeltà mai vista"

Al 73', Paquetá viene ammonito: un giallo giusto che in una partita del genere può tranquillamente starci. Ma il brasiliano scoppia a piangere in mezzo al campo. Viene consolato dal capitano degli Hammers Bowen e persino il direttore di gara Michael Oliver va a parlarci. Qualche minuto di lacrime, poi si asciuga tutto e continua a giocare. Potrebbe influire anche il fatto che una delle accuse più importanti mosse contro di lui riguardano proprio i presunti cartellini gialli truccati. Il video dell'episodio ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e le ipotesi dei tifosi sui social riconducono tutte proprio al processo sulle scommesse sportive che è ancora in atto. "Lo stato psicologico di Paquetá non è affatto buono", scrive un tifoso su X. "Ciò che la FA sta facendo a Paquetá è una crudeltà mai vista", aggiunge un altro. Mentre alcuni esprimono vicinanza: "Alza la testa idolo, siamo sempre con te, andrà tutto bene".