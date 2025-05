Premier, il Nottingham frena la corsa Champions: solo un pari con il Crystal Palace

LONDRA (Inghilterra) - Il Nottingham Forest pareggia contro il Crystal Palace : la squadra di Espirito Santo non va oltre l’uno a uno al Selhurst Park Stadium e compromette la propria corsa verso la qualificazione in Champions League. Gli ospiti perdono così terreno nei confronti del Chelsea che attualmente ha due punti di vantaggio.

Crystal Palace-Nottingham, la partita

Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa trovano il vantaggio su calcio di rigore realizzato da Eze. Ma il vantaggio del Crystal Palace dura soltanto quattro minuti: al 64’ il Nottingham Forest riporta la partita in equilibrio grazie a Murillo che capitalizza al meglio un assist del difensore gallese Neco Williams. Il Crystal Palace reagisce, e a ridosso del novantesimo sfiora il raddoppio con Eze che arrivato all’interno dell’area di rigore, calcia a rete colpendo clamorosamente la traversa. Nel recupero Nketiah porta avanti il Crystal Palace, ma il gol viene annullato per una posizione irregolare dopo la revisione al Var. Termina 1-1, ed è un pareggio che non serve a nessuno: il Crystal Palace gravita in una zona tranquilla di classifica, il Nottingham perde il passo per la corsa alla Champions.

Crystal Palace-Nottingham Forest 1-1, cronaca, tabellino e statistiche

Premier League, la classifica