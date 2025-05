Premier League, rallenta il City: solo pari con il Southampton. Ok Everton e Brighton 

SOUTHAMPTON (INGHILTERRA) - Il Manchester City non va oltre il pareggio sul campo del Southampton già retrocesso. Nel match del St. Mary's Stadium, valido per la 36esima giornata di Premier League, i Citizens non riescono a sfondare il muro difensivo della squadra di Rusk che si toglie una delle poche soddisfazioni stagionali bloccandoli sullo 0-0. Un risultato deludente per Guardiola e i suoi che salgono momentaneamente al terzo posto in classifica, a quota 65 punti, non riuscendo però a blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Haaland e compagni dovranno ora tenere d'occhio due match, in programma domani (domenica 10 maggio): lo scontro diretto tra Newcastle e Chelsea (quarta contro quinta, appaiate a 63 punti) e il Nottingham Forest (sesto a 61), impegnato in casa contro il già retrocesso Leicester.