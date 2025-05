Colpo Champions del Newcastle: Tonali piega il Chelsea. Pari Forest, show ad Anfield

NEWCASTLE UPON TYNE (INGHILTERRA) - Vittoria pesantissima del Newcastle che regola 2-0 il Chelsea e 'vede' la qualificazione alla prossima Champions League . Nel big match della 36esima giornata di Premier League , i Magpies di Howe infiammano St. James' Park già al 2' con il gol di Sandro Tonali (quarto centro stagionale per l' ex Milan ), abile a sfruttare un assist di Murphy . I Blues faticano a centrocampo e restano in dieci al 35': espulso Jackson per una gomitata su Botman . Il Newcastle gestisce senza troppi patemi il gol del vantaggio e al 90' trova il raddoppio con Bruno Guimaraes . Esultano i Magpies : Howe scavalca Guardiola e vola al terzo posto, a quota 66, a +1 sul City e +3 su Maresca , fermo a 63 (in coabtiazione con l' Aston Villa ).

Delude il Forest: solo pari con il Leicester. Spettacolo ad Anfield

Chi non approfitta del ko del Chelsea è il Nottingham Forest, bloccato sul 2-2 dal Leicester retrocesso. Foxes avanti al 16' con il gol di Coady e raggiunte al 25' da Gibbs-White. Nella ripresa il Forest mette la freccia con Wood al 56' ma all'81' Buonanotte gela il City Ground su assist dell'eterno Vardy. Occasione sprecata dai ragazzi di Espirito Santo, ora settimi a 62 punti. Spettacolo invece ad Anfield: gol di Gakpo (20') e Diaz (21') da una parte e Martinelli (47') e Merino (in rete al 70', poi espulso al 79' per doppia ammonizione) dall'altra. Termina 2-2 il match tra il Liverpool neo campione d'Inghilterra e l'Arsenal. Arteta blinda il secondo posto e sale a 68 punti.

United e Tottenham con la testa alla finale di Europa League

Ennesima sconfitta stagionale per il Manchester United e il Tottenham: i Red Devils crollano 2-0 a Old Trafford contro il West Ham (in gol Soucek al 26' e Bowen al 57'), gli Spurs si fanno sorprendere dal Crystal Palace con lo stesso risultato: decisiva la doppietta di Eze (45' e 48'). I pensieri di Amorim e Postecoglou sono tutti per la finale di Europa League, in programma al San Mamés di Bilbao il prossimo 21 maggio.

