Chelsea e Aston Villa 'vedono' la Champions League: Manchester United e Tottenham ko

LONDRA (INGHILTERRA) - Tre punti di platino per Chelsea e Aston Villa nell'anticipo del venerdì, valido per la 37esima e penultima giornata di Premier League . I Blues e i Villans piegano rispettivamente Manchester United (1-0) e Tottenham (2-0) , attese mercoledì 21 maggio dalla finalissima di Europa League al San Mamés di Bilbao . Sorridono dunque Maresca e Unai Emery che entrano in zona Champions League . Scavalcato, almeno momentaneamente, il Manchester City di Guardiola impegnato domani (sabato 17 maggio) a Wembley per l'ultimo atto dell' FA Cup contro il Crystal Palace . I Citizens dovranno sudare le proverbiali 'sette camicie' per strappare la qualificazione all'Europa che conta : nelle ultime due giornate Haaland e compagni sfideranno Bournemouth in casa e Fulham a Craven Cottage .

Cucurella fa sognare il Chelsea: Manchester United ko

Esulta Stamford Bridge: il Chelsea batte 1-0 il Manchester United e sale a quota 66 punti, in piena zona Champions League. Decisivo, al 71', il gol di Cucurella su assist di James. Lo United, con la testa alla finale di Europa League, ha dato comunque filo da torcere ai Blues di Maresca trovando la rete del vantaggio al 16' con Maguire, poi annullata dal Var per fuorigioco. Domenica 25 i Blues chiuderanno la stagione in patria al City Ground contro il Nottingham Forest, poi, il 28 maggio, appuntamento con la finale di Conference League: tra Maresca e la coppa c'è il Betis Siviglia.

Chelsea-Manchester United 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Uno-due dell'Aston Villa al Tottenham: Emery punta la Champions

In coabtiazione con il Chelsea, a 66 punti (agganciato il Newcastle di Tonali), c'è l'Aston Villa di Unai Emery che sogna, a occhi aperti, la seconda qualificazione consecutiva in Champions League. I Claret and Blue piegano 2-0 il Tottenham a Villa Park: in gol, nella ripresa, Konsa (59') e Kamara (73'). I Villans sono ora attesi dall'ultimo impegno stagionale in Premier contro lo United a Old Trafford: altri tre punti potrebbero garantire a Rashford e compagni il pass per la competizione più ambita.

Aston Villa-Tottenham 2-0: cronaca, tabellino e statistiche