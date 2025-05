De Bruyne saluta il Manchester City con una vittoria: Bournemouth ko. Poker del Crystal Palace

L'ultima di Kevin De Bruyne con il Manchester City all'Etihad Stadium si conclude nel migliore dei modi: 3-1 contro il Bournemouth e qualificazione in Champions League a un passo, risultato non scontato visto come era iniziata la stagione dei Citizens. Il belga a giugno saluterà il club, ma rimarrà impresso nella storia del club e nella vita quotidiana: infatti è stato installato un mosaico a lui dedicato vicino alla City Football Academy. Torna in campo Rodri dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo otto lunghi mesi. Omar Marmoush si riscatta dopo l'errore dal dischetto nella finale di FA Cup e sblocca la partita al 14'. Bernardo Silva firma il raddoppio al 38'. L'espulsione di Kovacic nella ripresa rischia di complicare le cose, ma sei minuti dopo si fa espellere anche Lewis Cook e si torna in parità numerica. Nel finale Nico Gonzalez firma la terza rete, Jebbison in pieno recupero segna il gol della bandiera.