Premier League, il Chelsea va in Champions: Nottingham beffato

LONDRA - Ultima giornata di Premier League nel segno delle celebrazioni del Liverpool campione, con la consegna del trofeo che va ai vincitori e tante glorie del club, come Gerrard, Dalglish e Klopp in tribuna ad Anfield, e della lotta per i posti in Champions. A questo proposito è risultata decisiva la vittoria per 1-0 del Chelsea di Enzo Maresca in casa del Nottingham Forest (gol di Colwill), che ha regalato ai Blues il quarto posto finale e quindi la certezza di un posto nella massima competizione europea. Una beffa per il Nottingham Forest, che a un certo punto del campionato si era trovato in seconda posizione, e alla fine ha chiuso settimo, e quindi in Conference League. La delusione è tanta al punto che ora il tecnico Nuno Espirito Santo potrebbe essere allontanato. Intanto si è difeso dicendo che "siamo delusi ma se guardiamo tutta la stagione non posso che essere fiero dei miei. Oggi abbiamo giocato un ottimo incontro, ci penalizza solo il risultato".