José Mourinho entra nella hall of fame della Premier League : "Sono onorato, ma sono felice, soprattutto, di aver rivisto tanti buoni amici. È una grande emozione aver potuto rivedere Roy Hodgson , Martin O'Neill ", ha dichiarato a Sky Sports. La LMA Hall of Fame è una piattaforma che rende omaggio agli allenatori di maggior successo nel calcio inglese. L'ingresso di Mourinho nella sala ha suscitato grande attenzione da parte degli appassionati di calcio. Durante la cerimonia è stato proiettato un breve video sulla carriera di Mourinho e sono stati spiegati i suoi successi.

Mourinho: "Il Tottenham ha fatto la storia. Amorim? Sei mesi di tempo preziosi"

A margine della premiazione, Mourinho ha parlato della finale di Europa League vinta dal Tottenham contro il Manchester United, due tra le sue ex squadre: "Il Tottenham gioca la Champions League e naturalmente per il signor Levy i milioni che la Champions League dà sono la notizia più bella. Per i tifosi, i giocatori e Ange Postecoglou, è un titolo. Sì, la partita non è stata eccezionale, ma hanno fatto la storia del Tottenham, perché il Tottenham non ha vinto un trofeo per così tanti anni. Amorim? Sembra che stiano supportando Ruben, gli stanno dando tempo e le condizioni per andare avanti. Ho letto alcune sue dichiarazioni in cui diceva di essere felice di essere venuto e di aver già avuto questi sei mesi. Quando sono andato a Porto è successa la stessa cosa. Sono andato a gennaio e abbiamo avuto sei mesi difficili, abbiamo faticato persino a qualificarci per la Coppa UEFA. E poi abbiamo visto cosa è successo".

Mourinho: "Bello veder piangere di gioia Son"

Una partita speciale: "Ero diviso perché da una parte amo lo United e ho un rapporto fantastico con Ruben, ma dall'altra parte ho visto Son piangere con la Coppa, anche per i tifosi del Tottenham è stata una sensazione speciale".

Mourinho: "Il Chelsea è un club che vuole vincere la Champions League"

Stasera tocca a un'altra sua ex squadra, il Chelsea, provare a vincere la Conference League contro il Betis: "Il Chelsea è un club che vuole vincere la Champions League, non la Conference, ma è un trofeo ed essere l'unico club a vincere tutti i trofei Uefa sarebbe fantastico", ha concluso lo Special One.