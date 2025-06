Aston Villa, Calvo è il nuovo presidente delle operazioni aziendali

Calvo: "Un onore per me. Chiunque conosce la passione dei tifosi dell'Aston Villa"

Novità in casa Aston Villa. Il club inglese ha ufficializzato attraverso un comunicato ufficiale l'arrivo di Francesco Calvo. Il dirigente, dimessosi dalla Juventus , dove ricoprire il ruolo di direttore dei ricavi e delle relazioni istituzionali, a partire da luglio sarà il nuovo presidente delle operazioni aziendali del club di Birmingham.Calvo ha rilasciato ai canali dell'Aston Villa le prime dichiarazioni nel nuovo ruolo: "entrare a far parte di questo club in un momento così entusiasmante. Chiunque nel mondo del calcio conosce la storia e la passione dei tifosi dell'Aston Villa. Negli ultimi anni, abbiamo visto questi elementi essere accompagnati da successi sul campo e progressi fuori, grazie a una proprietà ambiziosa. Non vedo l'ora di lavorare con il presidente, il Cda, Unai Emery e tutti gli altri per continuare a far crescere l'Aston Villa".