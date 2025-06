Premier League, rivoluzione in tv: i giocatori sostituiti saranno intervistati in diretta durante la partita

Stando a quanto riportato dalla Bbc Sports e dal Telegraph, la Premier League starebbe per introdurre una novità epocale per quanto riguarda la comunicazione calcistica. Infatti dalla prossima stagione potrebbero essere introdotte le interviste a bordo campo con i giocatori sostituiti in diretta durante la partita . Inoltre, agli operatori di ripresa dovrebbe essere anche consentito di entrare brevemente nel campo di gioco per filmare da vicino le celebrazioni dei gol.

Premier League, una grande novità per la prossima stagione

I dettagli completi delle novità devono ancora essere confermati dalla Premier League e ancora non è specificata la frequenza con cui ciò accadrà nelle partite o sul numero di partite a cui si applicherà. Ma sembra che la direzione sia quella di introdurre un aspetto del tutto nuovo per l'ambiente calcistico. Infatti interviste del genere sono ormai di consuetudine in altri sport, specialmente quelli statunitensi, ma nel calcio, se non nelle partite di beneficienza, è una novità assoluta. Per le interviste a bordo campo durante la partita, ai giocatori sostituiti verrebbe data la possibilità di raffreddarsi per poi rispondere alle domande.