Manchester United, lo sfogo di Garnacho: "Che stagione di m****. Futuro? Vedremo"

Garnacho: "Ci sono mancate tante cose in stagione"

"Non abbiamo battuto nessuno in campionato. Ci sono mancate tante cose. Europa League? FIno alla semifinale ho giocato sempre, in finale da subentrato". Il Manchester United ha terminato la Premier League al quindicesimo posto, mentre in Europa League ha perso la finale contro il Tottenham. Garnacho a gennaio è stato cercato a lungo dal Napoli, con il direttore sportivo Manna che ha provato in tutti i modi a trattare con lo United.