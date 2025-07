Morte Ozzy Osbourne, il cordoglio dell'Aston Villa: "Era un nostro tifoso, legame speciale con il club"

BIRMINGHAM (REGNO UNITO) - Non solo il mondo della musica e i suoi tantissimi fan piangono la scomparsa di Ozzy Osbourne, morto all'età di 76 anni , ma anche i tifosi dell' Aston Villa e la stessa società di Birmingham (città natale dello storico leader dei Black Sabbath) che ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso una nota pubblicata sui social.

Morto Ozzy Osbourne, il cordoglio dell'Aston Villa

"L'Aston Villa Football Club - si legge nella nota della società, che l'anno scorso aveva fatto presentare le maglie allo stesso musicista, leggenda dell'heavy metal - è addolorato nell'apprendere che la rockstar di fama mondiale e nostro tifoso, Ozzy Osbourne, è scomparsa. Cresciuto ad Aston, non lontano da Villa Park, Ozzy ha sempre avuto un legame speciale con il club e la comunità da cui proveniva. I pensieri di tutti all'Aston Villa sono rivolti alla moglie Sharon, alla famiglia, agli amici e agli innumerevoli fan in questo momento estremamente difficile. Riposa in pace, Ozzy".