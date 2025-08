Sydney Sweeney corteggiata dai calciatori di Arsenal, Liverpool e Manchester United: in Premier si scatena il gossip

In Inghilterra scoppia il caso Sydney Sweeney . La nota attrice e produttrice statunitense, secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, è stata inondata di messaggi da parte di alcune stelle della Premier League , all'indomani della separazione con l'ex compagno Jonathan Davino . In particolare, a farsi avanti sarebbero stati calciatori importanti di Manchester United , Liverpool ed Arsenal .

Sydeney Sweeney corteggiata dai calciatori di Premier, scoppia il caso: cosa è successo

"Le offrono viaggi in Europa per incontrarla e portarla fuori per un appuntamento". Sarebbe questo il contenuto dei tantissimi messaggi arrivati sui canali social ufficiali di Sydney Sweeney, star di Euphoria che si è recentemente lasciata con il produttore Jonathan Davino, frequentato dal 2018 al 2022. Messaggi inviati da personalità importanti del calcio britannico, con particolare riferimento a tesserati di Manchester United, Liverpool ed Arsenal, stando a quanto riferito dal The Sun. "Alcuni sono molto insistenti e hanno persino provato a trovare il suo indirizzo per mandarle dei fiori, ma lei rifiuta sempre", si legge nell'edizione online del quotidiano inglese. E negli ambienti della Premier League, si scatena il gossip, con i tifosi alla spasmodica ricerca dei nomi dei presunti corteggiatori attraverso indiscrezioni e tabloid.