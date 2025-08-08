Sesko l’ultima stella in Premier. E l’Italia aspetta gli scarti (di qualità)

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, in Premier League si alza sempre di più l’asticella delle spese relative al calciomercato. Nuovi colpi a cifre sempre più alte, che rendono sempre più evidente e ampio il già enorme solco che c’è tra il campionato inglese e il resto delle leghe europee, in termini di capacità di spesa. L’ultimo nome, in tal senso, è quello di Benjamin Sesko: un talento che incanta l’Europa da
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte