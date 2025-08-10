Il Crystal Palace vince la Community Shield: Liverpool battuto ai rigori

Il Crystal Palace vince la sua prima Community Shield: Liverpool ko

Partita che parte subito fortissimo con tre gol in 21 minuti. Il Liverpool passa in vantaggio al 4' con i nuovi acquisti, assist di Wirtz e gol di Ekitiké. Al 15' Van Dijk atterra in area Ismaila Sarr e l'arbtro concede il calcio di rigore: Mateta si presenta sul dischetto e non sbaglia. Il pareggio però dura poco perché al 21' un altro nuovo acquisto dei Reds, Frimpong, trova la rete del nuovo vantaggio. La squadra di Slot riesce a gestire bene il risultato, ma nel finale cresce il Crystal Palace che trova di nuovo la rete del pareggio con Ismaila Sarr. Il regolamento non prevede i supplementari perciò si inizia subito con i rigori e al primo tentativo Salah sbaglia. Mateta segna di nuovo, i rigori di MacAllister ed Eze vengono respinti. Come loro Elliott e Borna Sosa, ma per il Crystal Palace è Justin Devenny a segnare il rigore decisivo per la prima Community Shield della storia del club.