Il Crystal Palace vince la Community Shield: Liverpool battuto ai rigori

Dopo la clamorosa vittoria nella finale di FA Cup contro il Manchester City nella scorsa stagione, il Crystal Palace vince anche la Community Shield a Wembley. Il Liverpool, campione d'Inghilterra, è stato battuto ai rigori nella partita che apre ufficialmente la stagione del calcio inglese, a una settimana dall'inizio della Premier League. Sugli spalti però il clima è stato tutt'altro che disteso, prima con l'interruzione del minuto di silenzio per Diogo Jota, poi con gli striscioni contro la Uefa per la retrocessione del Crystal Palace dall'Europa alla Conference League.
Il Crystal Palace vince la sua prima Community Shield: Liverpool ko
Partita che parte subito fortissimo con tre gol in 21 minuti. Il Liverpool passa in vantaggio al 4' con i nuovi acquisti, assist di Wirtz e gol di Ekitiké. Al 15' Van Dijk atterra in area Ismaila Sarr e l'arbtro concede il calcio di rigore: Mateta si presenta sul dischetto e non sbaglia. Il pareggio però dura poco perché al 21' un altro nuovo acquisto dei Reds, Frimpong, trova la rete del nuovo vantaggio. La squadra di Slot riesce a gestire bene il risultato, ma nel finale cresce il Crystal Palace che trova di nuovo la rete del pareggio con Ismaila Sarr. Il regolamento non prevede i supplementari perciò si inizia subito con i rigori e al primo tentativo Salah sbaglia. Mateta segna di nuovo, i rigori di MacAllister ed Eze vengono respinti. Come loro Elliott e Borna Sosa, ma per il Crystal Palace è Justin Devenny a segnare il rigore decisivo per la prima Community Shield della storia del club.