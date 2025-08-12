Premier League, squalifica di 8 settimane per l'ex arbitro Coote: aveva insultato Klopp

Caso Coote, anche l'Uefa apre un'inchiesta: la situazione

L'ex direttore di gara, classe 1982, era stato inizialmente sospeso per la sua condotta e poi licenziato a dicembre perché la sua posizione era stata ritenuta "insostenibile" dall'organismo arbitrale del calcio inglese a seguito di un'indagine sul suo comportamento. L'ex arbitro, secondo il tabloid 'The Sun', sarebbe anche indagato in quanto avrebbe discusso con un tifoso sulla possibilità di estrarre un cartellino giallo contro un giocatore nel corso di una partita. Coote ha negato qualsiasi illecito e la Federcalcio britannica ha chiarito che su questa indagine non sono state emesse accuse. Anche la Uefa, sottolinea ancora il celebre tabloid d'Oltremanica, avrebbe aperto un'inchiesta su Coote per un video nel quale lo si vedrebbe fare uso di cocaina durante Euro 2024.