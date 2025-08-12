Premier League, squalifica di 8 settimane per l'ex arbitro Coote: aveva insultato Klopp

LONDRA (INGHILTERRA) - Squalifica di otto settimane e obbligo di seguire un programma di formazione in presenza per David Coote, ex arbitro di Premier league licenziato dalla Football Association per un video privato nel quale offendeva l'allora allenatore del Liverpool Jurgen Klopp. La clip, risalente al luglio 2020, ha circolato a lungo sui social portando alla cacciata di Coote che ha ammesso di essere stato accusato dalla FA per aver agito "in modo improprio" e di aver usato "parole offensive e/o ingiuriose".
"Coote, violazione aggravata del regolamento"
Nel video, su richiesta di una persona non identificata, Coote esprime il suo giudizio su Klopp, dicendo di non apprezzarlo in quanto "arrogante" e perché "mi aveva accusato di mentire" dopo una partita. Secondo l'indagine della FA, la condotta di Coote rappresenta una "violazione aggravata" del regolamento perché conteneva "un riferimento, esplicito o implicito, alla nazionalità" dell'allora tecnico dei 'Reds'. Una commissione di regolamentazione indipendente ha annunciato oggi, martedì 12 agosto, di aver imposto le nuove sanzioni a Coote a seguito di un'udienza.
Caso Coote, anche l'Uefa apre un'inchiesta: la situazione
L'ex direttore di gara, classe 1982, era stato inizialmente sospeso per la sua condotta e poi licenziato a dicembre perché la sua posizione era stata ritenuta "insostenibile" dall'organismo arbitrale del calcio inglese a seguito di un'indagine sul suo comportamento. L'ex arbitro, secondo il tabloid 'The Sun', sarebbe anche indagato in quanto avrebbe discusso con un tifoso sulla possibilità di estrarre un cartellino giallo contro un giocatore nel corso di una partita. Coote ha negato qualsiasi illecito e la Federcalcio britannica ha chiarito che su questa indagine non sono state emesse accuse. Anche la Uefa, sottolinea ancora il celebre tabloid d'Oltremanica, avrebbe aperto un'inchiesta su Coote per un video nel quale lo si vedrebbe fare uso di cocaina durante Euro 2024.
