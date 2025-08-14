Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Premier League al via: Liverpool a caccia di una conferma che manca da quaranta anni  

Slot vuole scrivere ulteriormente la storia con i Reds. Il City è la contendente numero uno, Chelsea e Arsenal pronte a stupire
Premier League al via: Liverpool a caccia di una conferma che manca da quaranta anni
Roale
1 min

Tutto pronto per il fischio d’inizio della Premier League. Il torneo delle stelle riparte dai campioni in carica del Liverpool, che domani sera debutteranno contro il Bournemouth davanti ai propri tifosi. Il campionato inglese è ormai da decenni definito il più bello del mondo, e il mercato estivo ha affermato ancora di più la supremazia d’Oltremanica. Proprio i Reds si sono distinti con una campagna acquisti faraonica: il fiore all'occhiello sono i 130 mi

