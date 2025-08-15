Un affare storico per il calcio italiano, ma anche per il Liverpool , che acquistando Giovanni Leoni si aggiudica uno dei difensori più promettenti del panorama internazionale. Ieri il giovane calciatore ha svolto le visite mediche prima di firmare il contratto fino al 2031, annunciato oggi sui canali del club. I Reds, ricordiamolo, hanno accontentato subito il Parma , comprando il cartellino del talento 18enne per 31 milioni di euro più 4 di bonus. L’innesto di Leoni per i Reds è per il presente, ma anche per il futuro. I tifosi sono infatti molto curiosi di vederlo in campo e sperano che con il tempo possa mostrare alcune qualità di Virgil van Dijk.

Leoni, il ruolo di Slot nell’affare

Leoni, tra l’altro, è un fan del campione olandese, nonché un grande ammiratore del calcio inglese. Il suo sì ai Reds è stato quindi immediato e convinto: non c’è mai stata una pausa di riflessione o una minima titubanza. “Per me essere qui è un onore. Parliamo di uno dei migliori club. Ed è impossibile dire di no”, ha dichiarato l’ex Parma ai canali del club. Arne Slot ha aspettato l’ufficialità per potersi esprimere sul valore del ragazzo, che ha conosciuto nelle ultime settimane anche attraverso i report e i dati del club.