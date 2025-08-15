Premier League, il Liverpool vince all'esordio: Chiesa decisivo. In gol anche Ekitiké e Salah

Comincia bene la stagione del Liverpool campione d’Inghilterra in carica. La squadra di Slot non sbaglia al debutto davanti al proprio pubblico battendo 4-2 il Bournemouth nella gara che apre la prima giornata di campionato. A decidere il match le reti di Ekitike, Gakpo e soprattutto di Federico Chiesa che ha riportato avanti all'88' i Reds, raggiunti dalla doppietta di Semenyo nella ripresa. Nel recupero è poi arrivato il poker firmato Salah.
L'omaggio di Anfield a Diogo Jota e André Silva
Giocatori e tifosi del Liverpool hanno reso un commosso omaggio a Diogo Jota e a suo fratello, André Silva, morti quest'estate in Spagna in un incidente stradale, in occasione della prima partita ufficiale a Anfield, il debutto in Premier League contro il Bournemouth. Sugli spalti sono stati esposti dei cartoncini con le scritte 'DJ20' e 'AS30', inoltre è stato osservato un minuto di silenzio. In campo i calciatori si sono stretti in un abbraccio a centrocampo insieme al tecnico Arne Slot e ai membri dello staff. Prima del minuto di silenzio, durante 'You'll Never Walk Alone' striscioni, bandiere e sciarpe commemorative di Jota sono state sventolate in tribuna. Infine una foto di Jota e Silva è stata mostrata sul maxischermo dello stadio.