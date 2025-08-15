Premier League, il Liverpool vince all'esordio: Chiesa decisivo. In gol anche Ekitiké e Salah

L'omaggio di Anfield a Diogo Jota e André Silva

Giocatori e tifosi del Liverpool hanno reso un commosso omaggio a Diogo Jota e a suo fratello, André Silva, morti quest'estate in Spagna in un incidente stradale, in occasione della prima partita ufficiale a Anfield, il debutto in Premier League contro il Bournemouth. Sugli spalti sono stati esposti dei cartoncini con le scritte 'DJ20' e 'AS30', inoltre è stato osservato un minuto di silenzio. In campo i calciatori si sono stretti in un abbraccio a centrocampo insieme al tecnico Arne Slot e ai membri dello staff. Prima del minuto di silenzio, durante 'You'll Never Walk Alone' striscioni, bandiere e sciarpe commemorative di Jota sono state sventolate in tribuna. Infine una foto di Jota e Silva è stata mostrata sul maxischermo dello stadio.