Premier, pareggio per l'Aston Villa privo di Bailey contro il Newcastle di Tonali

Parte con un punto la stagione per le due formazioni. Alle 18:30 l'esordio del Manchester City di Guardiola
Premier, pareggio per l'Aston Villa privo di Bailey contro il Newcastle di Tonali© Getty Images
2 min

La Premier League 2025/26 è ufficialmente iniziata. Dopo la vittoria del Liverpool contro il Bournemouth (decisa da Federico Chiesa) nella gara inaugurale, nella prima partita del sabato il Newcastle di Sandro Tonali non è andato oltre lo 0-0 contro l'Aston Villa. In giornata in programma la partita del Brighton di Coppola contro il Fulham, la partita tra Sunderland e West Ham, Tottenham-Burnley e l'esordio del Manchester City sul campo del Wolverhampton.

Pareggio tra Aston Villa e Newcastle

Al Villa Park Aston Villa (privo di Leon Bailey, assente tra i convocati e sempre più vicino alla Roma) e Newcastle non vanno oltre lo 0-0 nella prima partita del sabato di Premier League. Tra gli ospiti, titolare nel cuore del 4-3-3 di Howe Sandro Tonali, che è rimasto in campo per novanta minuti. In panchina l'ultimo arrivato, l'ex Milan Malick Thiaw. Una partita senza reti, nonostante i padroni di casa abbiano giocato per venticinque minuti in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Konsa.
 

 

 

