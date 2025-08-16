Premier, pareggio per l'Aston Villa privo di Bailey contro il Newcastle di Tonali

La Premier League 2025/26 è ufficialmente iniziata. Dopo la vittoria del Liverpool contro il Bournemouth (decisa da Federico Chiesa) nella gara inaugurale, nella prima partita del sabato il Newcastle di Sandro Tonali non è andato oltre lo 0-0 contro l'Aston Villa. In giornata in programma la partita del Brighton di Coppola contro il Fulham, la partita tra Sunderland e West Ham, Tottenham-Burnley e l'esordio del Manchester City sul campo del Wolverhampton.