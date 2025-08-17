Chelsea, solo un pari contro il Crystal Palace. Ndoye, esordio con gol

Maresca non va oltre lo 0-0 con il Palace. Tre punti per il Forest

Inizia con un punto la Premier League del Chelsea. La squadra di Enzo Maresca non riesce, davanti al proprio pubblico, a segnare al Crystal Palace, fresco vincitore del Community Shield contro il Liverpool (vittoria arrivata ai calci di rigore). Tre, invece, le reti segnate dal Nottingham Forest al Brentford (3-1). Una doppietta di Wood e la prima, spettacolare, rete di Ndoye, che in estate è stato un obiettivo anche del Napoli, hanno consegnato i tre punti alla squadra di Espirito Santo. La giornata sarà chiusa dalla sfida tra lo United e l'Arsenal di Arteta e Gyokeres, in programma alle 17:30.

