Chelsea, solo un pari contro il Crystal Palace. Ndoye, esordio con gol

La squadra campione del Mondo bloccata a Stamford Bridge. Alle 17:30 il Manchester United ospita l'Arsenal
Chelsea, solo un pari contro il Crystal Palace. Ndoye, esordio con gol
2 min

Si chiude la prima giornata di Premier League. Tre le gare in programma in domenica. A Stamford Bridge, il Chelsea campione del Mondo non va oltre lo 0-0 conto il Crystal Palace, mentre il Nottingham Forest apre il suo campionato con tre punti, grazie alla vittoria contro il Brentford (in gol anche Ndoye). Alle 17:30 Old Trafford sarà teatro di Manchester United-Arsenal.

Maresca non va oltre lo 0-0 con il Palace. Tre punti per il Forest

Inizia con un punto la Premier League del Chelsea. La squadra di Enzo Maresca non riesce, davanti al proprio pubblico, a segnare al Crystal Palace, fresco vincitore del Community Shield contro il Liverpool (vittoria arrivata ai calci di rigore). Tre, invece, le reti segnate dal Nottingham Forest al Brentford (3-1). Una doppietta di Wood e la prima, spettacolare, rete di Ndoye, che in estate è stato un obiettivo anche del Napoli, hanno consegnato i tre punti alla squadra di Espirito Santo. La giornata sarà chiusa dalla sfida tra lo United e l'Arsenal di Arteta e Gyokeres, in programma alle 17:30.
 

 

 

