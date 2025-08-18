Premier League, il Leeds vince di misura contro l'Everton

La prima giornata del campionato di Premier League si è chiusa con Leeds United-Everton : a Elland Road i padroni di casa, tornati nel massimo campionato inglese dopo due anni di assenza, si sono imposti per 1-0 .

Premier League, al Leeds basta un rigore per battere l'Everton

L'episodio che ha deciso la partita è avvenuto all'82': Tarkowski, esperto difensore dei Toffees, tocca con la mano il pallone nelle propria area e dopo una lunga revisione del Var viene assegnato un rigore al Leeds. Dagli undici metri si è presentato Lukas Nmecha, che non ha tremato, trasformando il penalty e regalando - a due stagioni di distanza - una vittoria casalinga ai propri tifosi in Premier League. Da segnalare l'esordio di Jack Grealish con la maglia dell'Everton.