Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Premier League, il Leeds vince di misura contro l'Everton

A Elland Road basta un rigore trasformato da Nmecha a decidere la partita
Premier League, il Leeds vince di misura contro l'Everton© Getty Images
1 min

La prima giornata del campionato di Premier League si è chiusa con Leeds United-Everton: a Elland Road i padroni di casa, tornati nel massimo campionato inglese dopo due anni di assenza, si sono imposti per 1-0.

Premier League, al Leeds basta un rigore per battere l'Everton

L'episodio che ha deciso la partita è avvenuto all'82': Tarkowski, esperto difensore dei Toffees, tocca con la mano il pallone nelle propria area e dopo una lunga revisione del Var viene assegnato un rigore al Leeds. Dagli undici metri si è presentato Lukas Nmecha, che non ha tremato, trasformando il penalty e regalando - a due stagioni di distanza - una vittoria casalinga ai propri tifosi in Premier League. Da segnalare l'esordio di Jack Grealish con la maglia dell'Everton.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

Da non perdere

Leeds United-Everton