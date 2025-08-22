Chelsea, manita al West Ham: Maresca brinda ai primi 3 punti stagionali

Il Chelsea si riprende con gli interessi i due punti persi in casa al debutto contro il Crystal Palace travolgendo a domicilio il West Ham . Nella gara valida per la seconda giornata di Premier League dominio totale degli uomini di Maresca , fatta eccezione per l'illusorio gol del vantaggio firmato al 6' dall'ex Milan Paquetá con un tiro dalla distanza. Un fuoco di paglia perché al quarto d'ora João Pedro pareggia con un colpo di testa da posizione ravvicinata su assist di Cuccurella. Al 17' il Var cancella un gol a Füllkrug e, scampato il pericolo, i Blues diventano incontenibili. Al 23' assist di João Pedro e palla spedita in rete da Pedro Neto ; al 34' assist di Estêvão ed Enzo Fernández fa centro. Si va al riposo sul risultato di 1-3.

Caicedo e Chalobah chiudono i conti nella ripresa: West Ham-Chelsea 1-5

Nella ripresa bastano quattro minuti al Chelsea per archiviare definitivamente la pratica, quelli a cavallo tra il 54' e il 58'. Giri di lancette in cui sono prima Caicedo e poi Chalobah (altro assist di João Pedro) a non lasciare scampo al malcapitato Hermansen. Aguerd prova a riaprire i conti con un paio di sortite, ma il Chelsea tiene botta e balza momentaneamente al comando della classifica.