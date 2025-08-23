Premier, tonfo casalingo del Manchester City: il Tottenham passa all'Etihad per 2-0

Manchester City-Tottenham

Il Manchester City incassa la prima sconfitta stagionale contro il Tottenham. Brutta partita, quella della formazione di Guardiola che soffre oltremodo la fase difensiva dei londinesi palesando numerose difficoltà anche in fase di impostazione. Il primo tempo dei padroni di casa è disastroso. La manovra della formazione di Guardiola appare scolastica e prevedibile, gli ospiti arginano con efficacia le giocate degli avversari e colpiscono in contropiede. Il vantaggio del Tottenham arriva dopo trentacinque minuti: fuga sulla destra di Richarlison e cross al centro per Johnson che - indisturbato - sblocca il risultato. Il raddoppio della formazione di Thomas Frank nasce da un clamoroso errore in fase di impostazione del portiere Trafford che regala palla agli avversari; il portoghese Palhinha ne approfitta e infila in rete. Nella ripresa il Manchester City fatica a rendersi pericoloso, e Haaland vanifica l’unica vera opportunità scaturita da uno svarione in fase di impostazione del portiere Vicario. Rodri ci prova con un colpo di testa, ma l'estremo difensore italiano è ben piazzato, e blocca la conclusione. L'ultima occasione dei padroni di casa è per Bernardo Silva, ma la mira del portoghese è imprecisa. Nel finale Odoberd ha la possibilità di arrotondare il risultato, ma il suo tiro esce a fil di palo.

