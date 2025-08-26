ROMA - L’Italia e Gennaro Gattuso trattengono il fiato. Nella serata del 25 agosto, durante la sfida di Premier League tra Newcastle e Liverpool, Sandro Tonali è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio che potrebbe avere conseguenze pesanti. Il centrocampista dei Magpies, dopo un contrasto con Hugo Ekitiké, è caduto rovinosamente sulla spalla sinistra, rimanendo a terra visibilmente dolorante. Nonostante un tentativo di rientro, al minuto 67 l’ex numero 8 del Milan ha dovuto alzare bandiera bianca, uscendo dal terreno di gioco con il braccio completamente immobilizzato. Una scena che non lascia presagire nulla di buono.
Le parole dell’allenatore del Newcastle su Tonali
“È difficile per me fare una valutazione approfondita in questo momento, ma quella di Joelinton non sembra una buona situazione. Quella di Sandro Tonali neanche. Ovviamente, Anthony Gordon ora sarà squalificato, e Fabian Schär sembra avere una commozione cerebrale. Quella di Sandro non sembra una cosa da poco, aveva molto dolore. Non riusciva a muovere il braccio. Non conosco l’entità precisa del suo infortunio né di quello di Joelinton. Ma entrambi sembrano preoccupanti per noi, nel senso che potrebbero restare fuori a lungo”.
Gattuso aspetta notizie
Il ct Gennaro Gattuso attende. Nei prossimi diramerà le prime convocazioni della sua avventura. Gli azzurri scenderanno in campo in occasione delle qualificazioni al Mondiale del 2026 affrontando Estonia (il 5 settembre a Bergamo) e Israele (il 9 settembre a Debrecen, in Ungheria).