ROMA - L’Italia e Gennaro Gattuso trattengono il fiato. Nella serata del 25 agosto, durante la sfida di Premier League tra Newcastle e Liverpool, Sandro Tonali è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio che potrebbe avere conseguenze pesanti. Il centrocampista dei Magpies, dopo un contrasto con Hugo Ekitiké, è caduto rovinosamente sulla spalla sinistra, rimanendo a terra visibilmente dolorante. Nonostante un tentativo di rientro, al minuto 67 l’ex numero 8 del Milan ha dovuto alzare bandiera bianca, uscendo dal terreno di gioco con il braccio completamente immobilizzato. Una scena che non lascia presagire nulla di buono.