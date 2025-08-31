Premier League, crollo Manchester City a Brighton. Nottingham travolto in casa

Se non è crisi, poco ci manca per il Manchester City , che nel terzo turno di Premier League perde ancora, incappando nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Tottenham. La squadra di Guardiola cade per 2-1 all'Amex Stadium, rimontata dal Brighton , che dopo la rete di Haaland al 34' del primo tempo, risponde al 67' con il rigore trasformato dal grande ex Milner che vale il pari e addirittura con il guizzo all'89' del tedesco Gruda. Guardiola perde anche il suo centrocampista Rayan Chercki, infortunato alla coscia: starà fuori almeno due mesi. Altra tegola per l'allenatore spagnolo che ha iniziato la stagione con due sconfitte in tre partite. La prossima rivale del Napoli in Champions League resta così a quota 3 punti, frutto dell'unico successo, al debutto, in casa del Wolverhampton.

Brighton-Manchester City 2-1: tabellino, marcatori e statistiche

Nottingham travolto dal West Ham

L'altro risultato a sorpresa della domenica è quello del City Ground di Nottingham, con il Forest nettamente sconfitto sul proprio campo da un West Ham che era in piena crisi e che ha trovato il primo successo in campionato. Accade tutto nel finale di gara, con la squadra di Potter che la sblocca all'84' con Bowen, raddoppia all'88' su rigore con l'ex-milanista Paquetà e la chiude al 91' con Wilson. Primo ko per la squadra di Espirito Santo, nella quale non erano ancora presenti gli ormai ex-juventini Douglas Luiz e Savona.

Nottingham Forest-West Ham 0-3: tabellino, marcatori e statistiche