Postecoglou nuovo allenatore del Nottingham Forest: è ufficiale

Dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo , il Nottingham Forest ha ufficializzato l'arrivo di Ange Postecoglou come nuovo tecnico della prima squadra. L’annuncio è arrivato attraverso una nota pubblicata sul sito del club.

Nottinhgam Forest, Postecoglou è il nuovo allenatore

Postecoglou, reduce dall’esperienza al Tottenham con cui ha vinto l'Europa League nell'ultima stagione, era libero da vincoli contrattuali ed è pronto così a iniziare la sua seconda avventura nel calcio inglese.

Il comunicato

Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Nottingham Forest è lieto di confermare la nomina di Ange Postecoglou come allenatore della prima squadra del club. Postecoglou lavora nel mondo del calcio da oltre 25 anni e arriva a Trentside con un bagaglio di esperienze maturate gareggiando regolarmente e vincendo trofei ai massimi livelli".