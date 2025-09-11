Bufera sul Chelsea, accusato dalla FA di 74 violazioni dei regolamenti sugli agenti: la risposta del club

Il Chelsea è stato ufficialmente deferito dalla Football Association. Il club inglese è stato colpito da 74 capi d'accusa, relativi a presunte violazioni delle norme sugli agenti. Le accuse riguardano il periodo compreso tra il 2009 e il 2022, quando Roman Abramovich era proprietario del club e si riferiscono principalmente ad eventi verificatisi tra le stagioni 2010/11 e 2015/16; il Chelsea ha tempo fino al 19 settembre per rispondere. La società, che dal 2022 è passata nelle mani di Todd Boehly, si era autodenunciata alla FA, dopo aver riscontrato delle irregolarità riferite alla gestione precedente: “Il Chelsea FC è lieto di confermare che il suo confronto con la FA riguardo a questioni autodenunciate dal club sta ora giungendo a conclusione”, si legge nel comunicato.