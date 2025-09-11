Bufera sul Chelsea, accusato dalla FA di 74 violazioni dei regolamenti sugli agenti: la risposta del club

Il Chelsea è stato ufficialmente deferito dalla Football Association. Il club inglese è stato colpito da 74 capi d'accusa, relativi a presunte violazioni delle norme sugli agenti. Le accuse riguardano il periodo compreso tra il 2009 e il 2022, quando Roman Abramovich era proprietario del club e si riferiscono principalmente ad eventi verificatisi tra le stagioni 2010/11 e 2015/16; il Chelsea ha tempo fino al 19 settembre per rispondere. La società, che dal 2022 è passata nelle mani di Todd Boehly, si era autodenunciata alla FA, dopo aver riscontrato delle irregolarità riferite alla gestione precedente: “Il Chelsea FC è lieto di confermare che il suo confronto con la FA riguardo a questioni autodenunciate dal club sta ora giungendo a conclusione”, si legge nel comunicato.
Il comunicato del Chelsea: "Una trasparenza senza precedenti"
La società inglese ha voluto ribadire che “Il gruppo proprietario del club ha completato l’acquisizione del Chelsea il 30 maggio 2022. Durante un accurato processo di due diligence prima del completamento dell’acquisto, il gruppo proprietario è venuto a conoscenza di possibili report finanziari incompleti relativi a transazioni storiche e di altre potenziali violazioni dei regolamenti della FA. Immediatamente dopo il completamento dell’acquisto, il club ha autodenunciato queste questioni a tutti i regolatori competenti, inclusa la FA”. Il Chelsea ha evidenziato di aver “dimostrato una trasparenza senza precedenti durante questo processo, fornendo un accesso completo ai propri archivi e ai dati storici. Continueremo a collaborare attivamente con la FA per concludere questa vicenda nel più breve tempo possibile. Desideriamo inoltre esprimere la nostra gratitudine alla FA per il dialogo instaurato con il club in questo caso complesso, il cui oggetto riguarda eventi avvenuti oltre un decennio fa”, ha concluso la società inglese.