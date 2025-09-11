Donnarumma sbarca a Manchester: "Felice di essere al City e Guardiola come allenatore è il massimo"

"Qui per vincere più trofei possibile"

Maglia numero 25 sulle spalle, Donnarumma è già in concorrenza con James Trafford, Stefan Ortega e Marcus Bettinelli. Un affollamento per l ruolo che non lo spaventa, anzi: "Sono contento della competizione, è positiva per tutti. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni, perché essere un gruppo forte e unito, fatto di persone che tengono l'una all'altra, è la chiave del successo. Il City è uno dei migliori club del mondo e avere Guardiola come allenatore è il massimo, avverto la responsabilità, ma allo stesso tempo l'orgoglio di poter aiutare il club: sono felice della scelta che ho fatto e spero di scrivere la storia qui e di vincere più trofei possibile: questo è il mio obiettivo".