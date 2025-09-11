Donnarumma sbarca a Manchester: "Felice di essere al City e Guardiola come allenatore è il massimo"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Un emozionato Donnarumma si presenta così ai canali ufficiali del Manchester City in vista della sua nuova avventura, dopo l'addio al Psg e l'approdo in Premier League: "La storia di Guardiola parla da sè. Il fatto che mi abbia voluto qui è un motivo di orgoglio. Quello che sto provando è un'emozione indescrivibile, essere allenati da lui credo sia il massimo per un calciatore. Sono certo che mi aiuterà molto e che insieme faremo grandi cose, a partire da questa stagione, così come negli anni a venire".
Da Parigi a Manchester,'via' Nazionale
Ingaggiato nell'ultimo giorno di mercato, Donnarumma aveva lasciato Parigi qualche settimana fa, ma solamente per volare subito a Coverciano per gli impegni con l'Italia di 'Ringhio' Gattuso. Archiviata la sosta per le Nazionali, però, Gigio si è immediatamente tuffato nella sua nuova avventura come portiere del Manchester City. "Si tratta di un nuovo capitolo della mia vita e della mia carriera. Giocare in Premier League e con il City è per me una grande emozione. Ho sempre sognato di giocare in Premier League, il miglior campionato del mondo ed il posto in cui misurarmi. Sono davvero felice di essere qui, il club ha dimostrato di vedermi fortemente e spero di ripagare questa fiducia".
"Qui per vincere più trofei possibile"
Maglia numero 25 sulle spalle, Donnarumma è già in concorrenza con James Trafford, Stefan Ortega e Marcus Bettinelli. Un affollamento per l ruolo che non lo spaventa, anzi: "Sono contento della competizione, è positiva per tutti. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni, perché essere un gruppo forte e unito, fatto di persone che tengono l'una all'altra, è la chiave del successo. Il City è uno dei migliori club del mondo e avere Guardiola come allenatore è il massimo, avverto la responsabilità, ma allo stesso tempo l'orgoglio di poter aiutare il club: sono felice della scelta che ho fatto e spero di scrivere la storia qui e di vincere più trofei possibile: questo è il mio obiettivo".
