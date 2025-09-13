Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Digne, l'infortunio è spaventoso: "Sembrava una pallina da tennis..."

L'ex romanista si scontra con il proprio portiere durante Everton-Aston Villa: le immagini dell'ematoma sono impressionanti
Digne, l'infortunio è spaventoso: "Sembrava una pallina da tennis..."
1 min

Brutta disavventura per l'ex romanista Lucas Digne, vittima di un infortunio, si spera senza gravi conseguenze, durante il match di Premier League tra l'Everton e l'Aston Villa, attuale squadra del terzino francese. Le immagini della botta subita appena sopra l'arcata sopraccigliare dall'ex giallorosso hanno già fatto il giro del mondo via social, tra preoccupazione e ironia.

"Corri in ospdale", "Sembra una pallina da tennis"

Intervenendo su un pericoloso cross degli avanti dell'Everton, Digne è intervenuto per deviare il pallone, ma si è scontrato con il proprio portiere, l'argentino Emi Martinez, che lo ha colpito in fronte con lo scarpino. Gioco fermo e immediato intervento dei medici dell'Aston Villa, che hanno soccorso il francese, accompagnandolo poi fuori dal campo. Quando però le telecamere hanno stretto l'immagine sul volto di Digne, è apparso evidente l'ematoma nel punto della botta, un preoccupante gonfiore conseguente al trauma, che ha scatenato le reazioni più disparate da parte dei tifosi dei villans. C'è chi si è preoccupato molto, "mio Dio, ti prego, corri in ospedale" e chi, confortato dalle immagini del giocatore comunque vigile a bordo campo, ci ha scherzato su: "Sembrava una pallina da tennis".

Tutte le news di Premier League

