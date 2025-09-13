Digne, l'infortunio è spaventoso: "Sembrava una pallina da tennis..."

"Corri in ospdale", "Sembra una pallina da tennis"

Intervenendo su un pericoloso cross degli avanti dell'Everton, Digne è intervenuto per deviare il pallone, ma si è scontrato con il proprio portiere, l'argentino Emi Martinez, che lo ha colpito in fronte con lo scarpino. Gioco fermo e immediato intervento dei medici dell'Aston Villa, che hanno soccorso il francese, accompagnandolo poi fuori dal campo. Quando però le telecamere hanno stretto l'immagine sul volto di Digne, è apparso evidente l'ematoma nel punto della botta, un preoccupante gonfiore conseguente al trauma, che ha scatenato le reazioni più disparate da parte dei tifosi dei villans. C'è chi si è preoccupato molto, "mio Dio, ti prego, corri in ospedale" e chi, confortato dalle immagini del giocatore comunque vigile a bordo campo, ci ha scherzato su: "Sembrava una pallina da tennis".