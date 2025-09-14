Salah decisivo all'ultimo secondo: il Liverpool batte il Burnley 1-0

© EPA
Il Liverpool rischia ma alla fine riesce a centrare la quarta vittoria nelle prime quattro giornate di Premier League. I Reds superano il Burnely dopo una partita complicatissima, dominando e creando numerose occasioni ma non riuscendo mai a concretizzare contro il muro eretto dagli avversari. Poi però cambia tutto nel finale: prima l'espulsione dell'ex Chelsea Ugochukwu, poi allo scadere (93') c'è il tocco di mano in area di Mejbri che regala un rigore al Liverpool. Dal dischetto si presenta Momo Salah che non sbaglia: festa dei Reds e vittoria per 1-0, che porta Slot in testa a quota 12 punti. Chiesa in campo dal 72' al posto di Ekitiké.