Premier, Martinelli risponde a Haaland: pareggiano Arsenal e City

Dopo le vittorie contro il Manchester United e il Napoli in Champions League, il Manchester City trova il pareggio contro l'Arsenal. All'Emirates Stadium i Gunners trovano il pareggio in chiusura, grazie a Martinelli che ha risposto alla rete in apertura di Haaland. Un risultato che chiude la domenica quinta giornata di Premier League, che ha visto altri due pareggi, quelli tra il Sunderland e l'Aston Villa (1-1) e tra Bournemouth e Newcastle (0-0).
Martinelli pareggia nel recupero. Per il City
Il Manchester City non riesce a dare continuità in Premier League alla vittoria contro lo United. Contro l'Arsenal Haaland sblocca la partita grazie a una rete (la sesta in campionato) arrivata al nono minuto. Donnarumma (ammonito), non riesce a mantere la porta inviolata nelle prime tre partite giocate, con Gabriel Martinelli che, subentrato all'ottantesimo, ha trovato la rete del pareggio al terzo minuto di recupero, sfruttando l'assist di Eze. L'Arsenal sale a quota 10 punti, gli stessi di Tottenham e Bournemouth, mentre la squadra di Guardiola si trova a metà classifica, con 7 punti in cinque gare.
Altri due pareggi nella domenica. Aston Villa in zona retrocessione
Rimane ancora a secco di vittorie l'Aston Villa. Sul campo del Sunderland la squadra di Unai Emery si ferma sull'1-1, nonostate abbia giocato per sessanta minuti con l'uomo in più in seguito all'espulsione di Reinildo Mandava. Il gol di Cash, segnato al 65esimo, è stato pareggiato da quello di Isidor. Nell'altra partita in programma domenica, pareggio a reti bianche tra il Bournemouth di Iraola e il Newcastle di Howe. Tonali in campo per novanta minuti.