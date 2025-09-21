Premier, Martinelli risponde a Haaland: pareggiano Arsenal e City

Dopo le vittorie contro il Manchester United e il Napoli in Champions League, il Manchester City trova il pareggio contro l'Arsenal. All'Emirates Stadium i Gunners trovano il pareggio in chiusura, grazie a Martinelli che ha risposto alla rete in apertura di Haaland. Un risultato che chiude la domenica quinta giornata di Premier League, che ha visto altri due pareggi, quelli tra il Sunderland e l'Aston Villa (1-1) e tra Bournemouth e Newcastle (0-0).