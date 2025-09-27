Premier League, Igor Thiago lancia il Brentford: United ko, Bruno Fernandes sbaglia un rigore

LONDRA (INGHILTERRA) - Ennesima giornata da dimenticare per il Manchester United . Nel 'lunch match' del sabato, valido per la sesta giornata di Premier League , i ' Red Devils ' crollano 3-1 al ' Gtech Community Stadium ' contro i padroni di casa del Brentford , trascinati dalla doppietta di Igor Thiago e il sigillo di Jensen nel finale di gara . Alla formazione di Ruben Amorim , che fallisce il rigore del possibile 2-2 con Bruno Fernandes , non basta il primo gol dell' ex Lipsia Sesko .

Premier League, la classifica

Igor Thiago show, Bruno Fernandes sbaglia un rigore

Primo tempo frizzante al 'Gtech Community Stadium' dove il Brentford mette alle corde il Manchester United. Le 'Bees' sbloccano il risultato all'8' con il bel mancino di Igor Thiago che si ripete al 20' dopo una mischia furibonda in area firmando la sua personale doppietta. Lo United, ferito nell'orgoglio, reagisce al 26' con Sesko, abile a trovare il suo primo gol stagionale. Nella ripresa gli ospiti restano in partita grazie alle belle parate dell'estremo difensore Bayindir e, al 72', hanno addirittura l'occasione di pareggiare i conti: trattenuta di Collins, in area, sul grande ex Mbeumo e calcio di rigore per lo United. Dopo una lunga revisione al Var, dal dischetto si presenta il solito Bruno Fernandes che fallisce la ghiotta occasione facendosi neutralizzare la conclusione dall'ex portiere del Liverpool Kelleher. Lo scampato pericolo galvanizza i padroni di casa che, al 96', trovano in contropiede il gol del definitivo 3-1: lo mette a segno il danese Jensen. Tre punti d'oro per le 'Bees' di mister Andrews che salgono a quota 7 punti in classifica, a pari merito proprio con lo United di Amorim che incassa la terza sconfitta stagionale in campionato, la seconda di fila lontano da 'Old Trafford'.

