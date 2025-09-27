Premier League, Esteve bomber 'al contrario': fa doppietta, ma nella porta sbagliata

Singolare episodio nel 5-1 del Manchester City ai danni del Burnley nella 6ª giornata di Premier League . A contribuire attivamente al largo successo della squadra di Guardiola, infatti, è stato Maxime Esteve , difensore degli ospiti, autore di una doppietta, ma nella porta sbagliata.

Esteve bomber 'al contrario'

Sabato da dimenticare in fretta per Maxime Esteve, protagonista in negativo nel match dell'Etihad Stadium, e che si ritrova sul tabellino dei marcatori per una doppia sfortunatissima autorete, che arrotonda il successo del Manchester City sul Brunley. Sfortunato il primo autogol, con il tocco del difensore ad anticipare il tap-in di Foden e però anche ad aprire le marcature. Letale il secondo harakiri, in marcatura sul giovane Bobb, che sancisce il 3-1 e l'allungo decisivo in avvio di ripresa per la squadra di Guardiola.