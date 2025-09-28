Al Newcastle non basta Woltemade: rimona in extremis, vince l'Arsenal. Tris dell'Aston Villa

Dopo le tante big cadute, prosegue la sesta giornata di Premier League e cade un'altra grande. L'Arsenal, con il lutto al braccio per la scomparsa del ragazzo cresciuto nell'Academy Billy Vigar, vince in trasferta a St. James Park contro il Newcastle. Partita molto fisica e combattuta nel nord dell'Inghilterra, sbloccata dal gol di Woltemade al 34' su assist di Sandro Tonali. Fondamentale anche Nick Pope che ha salvato più volte i suoi dalle incursioni dei Gunners, ma nulla ha potuto nelle battute finali quando Merino ha pareggiato all'84' su assist di Rice e sul colpo del ko assestato da Gabriel su invito di Odegaard.
Woltemade lancia il Newcastle, l'Aston Villa vince contro il Fulham
La domenica di Premier League si era aperta con la vittoria dell'Aston Villa contro il Fulham: 3-1 al Villa Park, seconda vittoria casalinga consecutiva dopo quella in Europa League contro il Bologna. Passano avanti i londinesi dopo appena tre minuti con il primo gol stagionale di Raul Jimenez, costretto a uscire pochi minuti dopo per un infortunio. Al 37' arriva il pareggio di Ollie Watkins su assist dell'ex Roma Digne. La squadra di Unai Emery ribalta la sfida in due minuti nella ripresa: al 49' il gol del vantaggio firmato da McGinn, capitano in gol anche contro il Bologna, e al 51' la rete del tris di Buendia. Aston Villa che trova la prima vittoria in campionato dopo un inizio difficile. Domani si chiude la sesta giornata di Premier League con Everton-West Ham.