Al Newcastle non basta Woltemade: rimona in extremis, vince l'Arsenal. Tris dell'Aston Villa

Dopo le tante big cadute, prosegue la sesta giornata di Premier League e cade un'altra grande. L'Arsenal, con il lutto al braccio per la scomparsa del ragazzo cresciuto nell'Academy Billy Vigar, vince in trasferta a St. James Park contro il Newcastle. Partita molto fisica e combattuta nel nord dell'Inghilterra, sbloccata dal gol di Woltemade al 34' su assist di Sandro Tonali. Fondamentale anche Nick Pope che ha salvato più volte i suoi dalle incursioni dei Gunners, ma nulla ha potuto nelle battute finali quando Merino ha pareggiato all'84' su assist di Rice e sul colpo del ko assestato da Gabriel su invito di Odegaard.