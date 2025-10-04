Premier League, Kudus lancia il Tottenham: al Leeds non basta il gol dell'ex Milan Okafor

LEEDS (INGHILTERRA) - La settima giornata di Premier League si apre con il colpo esterno del Tottenham che passa 2-1 a 'Elland Road' contro i padroni di casa del Leeds United. Nella prima frazione di gioco botta e risposta con le firme di Tel al 23' e dell'ex Milan Okafor al 34'. Nella ripresa gli Spurs premono sull'acceleratore e trovano il gol vittoria al 57' con Kudus. Vittoria fondamentale per i londinesi di mister Thomas Frank che salgono così al secondo posto in classifica a quota 14 punti, agganciando il Bournemouth, e a meno uno dalla capolista Liverpool, in campo nel pomeriggio nel big match con il Chelsea. I 'Peacocks' restano invece inchiodati a 8 punti.