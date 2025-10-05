Tifosi del Leeds lanciano un oggetto misterioso in campo: Pedro Porro lo raccoglie, e...

Torna a vincere il Tottenham. Dopo due pareggi consecutivi, gli Spurs hanno battuto per 2-1 il Leeds in trasferta nella settima giornata di Premier League grazie alle reti di Tel e Kudus. Tra i protagonisti della partita anche Pedro Porro, anche per un episodio avvenuto a bordo campo, con un tifoso che gli ha tirato una sigaretta elettronica, lui l'ha raccolta e ha mimato il gesto di svapare.