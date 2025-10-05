Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Tifosi del Leeds lanciano un oggetto misterioso in campo: Pedro Porro lo raccoglie, e...

Il terzino spagnolo del Tottenham si è reso protagonista di un episodio con i tifosi avversari mentre stava battendo una rimessa laterale
1 min

Torna a vincere il Tottenham. Dopo due pareggi consecutivi, gli Spurs hanno battuto per 2-1 il Leeds in trasferta nella settima giornata di Premier League grazie alle reti di Tel e Kudus. Tra i protagonisti della partita anche Pedro Porro, anche per un episodio avvenuto a bordo campo, con un tifoso che gli ha tirato una sigaretta elettronica, lui l'ha raccolta e ha mimato il gesto di svapare.

Porro dopo Leeds-Tottenham: "Non avevo voglia di svapare oggi"

"Non avevo voglia di svapare oggi, preferivo i tre punti". Questo il messaggio ironico postato da Pedro Porro sul suo profilo Instagram dopo la vittoria del Tottenham. Nel corso della partita, infatti, mentre il terzino spagnolo si apprestava a battere una rimessa laterale un tifoso avversario ha deciso di tirargli la propria sigaretta elettronica. Porro, stupito per il gesto, ha deciso di raccoglierla e, rivolgendosi agli spalti, ha mimato il gesto di fumarla.

 

