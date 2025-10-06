Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Carragher affossa il Liverpool di Slot: "Gioca a basket, non a calcio"

La leggenda del club non usa giri di parole: "Davanti stanno facendo poco e difensivamente rischiano troppo"
Carragher affossa il Liverpool di Slot: "Gioca a basket, non a calcio"
Il Liverpool di Arne Slot sta vivendo un momento delicato in Premier League e non solo: le tre sconfitte consecutive in una settimana, l’ultima per 2-1 contro il Chelsea ad Anfield, parlano da sole. Jamie Carragher, leggenda dei Reds, ci è andato giù pesante parlando ai microfoni di Sky Sports UK: "Il Liverpool in questo momento non gioca a calcio, gioca a basket”. 

Liverpool in crisi nera 

La critica continua: "È solo un continuo vai e vieni, e non credo che le migliori squadre giochino così. Avevo già condiviso le mie preoccupazioni con il manager all’inizio della stagione, e lui ne sa ovviamente più di me. È chiaramente un allenatore fantastico. Ma ora il Liverpool è passato da squadra di alto livello, molto operosa la scorsa stagione, a una squadra che conta un po’ sulla magia dei nuovi acquisti. Davanti stanno facendo poco e difensivamente rischiano troppo. Per il manager la scorsa stagione è stata quasi perfetta, ma ora dovrà davvero dimostrare il suo valore. L’ha fatto l’anno scorso vincendo la Premier League, è stato incredibile, ma ora ci sono diversi problemi da risolvere e sarà molto interessante vedere come se ne occuperà".

 

 

 

 

 

