Scholes incorona Tonali: "È il miglior centrocampista della Premier League"

La leggenda del Manchester United non ha dubbi: "Lo amo e lo preferisco a Rice"
2 min

Durante un confronto nel programma The Overlap, Paul Scholes ha definito Sandro Tonali come "il miglior centrocampista della Premier League".

Scholes incorona Tonali: "Lo preferisco a Declan Rice"

La leggenda del Manchester United, in una conversazione con un creator, ha parlato così del calciatore italiano: "Amo Tonali al Newcastle, penso sia stato brillante. Penso che sceglierei Tonali come miglior centrocampista della Premier, anche meglio di Declan Rice. Mi piace davvero Rice, ha tutto. Solo che a volte fa troppi tocchi, cerca di essere più elegante in campo di quanto dovrebbe esserlo. Ha doti fisiche importanti, può essere un centrocampista box-to-box con tanti gol. Semplicemente non lo fa abbastanza. Preferisco Tonali..."

I numeri di Tonali in questo avvio di stagione

In questo avvio stagione Tonali, convocato dal Ct Gattuso per le sfide della Nazionale contro Estonia e Israele, ha collezionato sette presenze in Premier League e due gettoni in Champions, collezionando due assist.

 

 

