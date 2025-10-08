Incredibile in Inghilterra: un ex Manchester United trova squadra grazie a... ChatGpt

Mitchell firma con il Leyton Orient grazie a... ChatGpt

Il calciatore ha infatti raccontato di aver chiesto aiuto, la scorsa estate, a ChatGpt per negoziare il suo nuovo contratto con il Leyton Orient, squadra londinese che milita in League One (terza serie inglese). "Il club mi ha inviato un’offerta e ho usato ChatGpt per chiedere come dovevo negoziare con il club e cosa dovevo dire", racconta Mitchell che poi aggiunge: "Ho scritto: 'Questo è quello che ho fatto la scorsa stagione. Dovrò trasferirmi a Londra, quanto mi costerà vivere lì? Mia moglie e mio figlio verranno con me'. E dal momento che non avevo un agente, sono riuscito a ottenere una commissione anche per la firma del contratto". Mitchell poi elogia il lavoro svolto da ChatGpt, definito "il miglior agente che abbia mai avuto nella mia carriera. Le commissioni sono del 5%, mentre ChatGpt mi costa solo 15 sterline (17,22 euro) al mese. Gli stipendi dei giocatori non d’élite sono molto diversi da quelli che si pensano". Michell, per la cronaca, ha firmato con gli 'O's' un contratto fino al 30 giugno 2027.