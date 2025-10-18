Corriere dello Sport.it
Il Chelsea parte forte: brilla Pedro Neto contro il Nottingham Forest

La squadra di Maresca vince con il punteggio di 3-0 la sfida dell’ora di pranzo: decisivo l’ex Lazio
2 min

Tutto facile per il Chelsea nella gara dell’ora di pranzo in Premier League. La squadra di Maresca si è imposta con il punteggio di 3-0 nella trasferta contro il Nottingham Forest. Dopo un primo tempo equilibrato e senza gol, si scatena Pedro Neto. L’ex Lazio prima confeziona l’assist per Acheampong e poi firma il raddoppio. Nel finale il tris lo cala James, mentre poco dopo Gusto viene espulso per doppia ammonizione. I Reds, sotto la nuova guida tecnica di Ange Postecoglou, restano in crisi e registrano la terza sconfitta di fila in campionato, dopo i passi falsi contro Sunderland (0-1) e Newcastle (2-0). Postecoglou è già a rischio esonero? Secondo alcune fonte inglesi sembra di sì. La classifica, del resto, non è per nulla positiva. Dall’altra parte il Chelsea respira e aggancia momentaneamente il Tottenham al terzo posto con 14 punti.  

