Il Liverpool cade ancora, vince lo United con Maguire nel finale. Frena anche il Tottenham

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Non si ferma la striscia di sconfitte del Liverpool di Slot e adesso si può cominciare a parlare di vera e propria crisi. Nell'ottava giornata di Premier League i Reds subiscono la terza sconfitta consecutiva, perdendo ad Anfield contro il Manchester United. Apre la partita il gol di Mbeumo (2'), a cui il Liverpool riesce a rispondere solo al 78' con Gakpo. L'eroe della partita è Harry Maguire, che di testa all'84' firma il definitivo 2-1 e regala la seconda vittoria consecutiva ad Amorim. Il Liverpool rimane fermo a quota 15 punti al terzo posto, mentre lo United si porta a quota 13 e si avvicina alle zone alte. Ennesimo flop degli acquisti faraonici fatti in estate dal Liverpool, Wirtz e Isak, con quest'ultimo sostituito da Chiesa che, però, non riesce ad incidere sul match.