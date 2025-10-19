Il Liverpool cade ancora, vince lo United con Maguire nel finale. Frena anche il Tottenham
LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Non si ferma la striscia di sconfitte del Liverpool di Slot e adesso si può cominciare a parlare di vera e propria crisi. Nell'ottava giornata di Premier League i Reds subiscono la terza sconfitta consecutiva, perdendo ad Anfield contro il Manchester United. Apre la partita il gol di Mbeumo (2'), a cui il Liverpool riesce a rispondere solo al 78' con Gakpo. L'eroe della partita è Harry Maguire, che di testa all'84' firma il definitivo 2-1 e regala la seconda vittoria consecutiva ad Amorim. Il Liverpool rimane fermo a quota 15 punti al terzo posto, mentre lo United si porta a quota 13 e si avvicina alle zone alte. Ennesimo flop degli acquisti faraonici fatti in estate dal Liverpool, Wirtz e Isak, con quest'ultimo sostituito da Chiesa che, però, non riesce ad incidere sul match.
Liverpool-Manchester United 1-2: cronaca, tabellino e statistiche
Buendia e Rogers lanciano l'Aston Villa: Tottenham ko in rimonta
La domenica di Premier League si apre con il pesantissimo successo esterno, e in rimonta, dell'Aston Villa che passa 2-1 sul campo del Tottenham. Gli Spurs sbloccano il punteggio dopo 5 minuti con l'ex Juve Bentancur ma la formazione di Emery prima trova il pari con Rogers (37') e poi la ribalta con Buendia (77') per quello che è il terzo successo consecutivo dopo quelli maturati con Fulham e Burnley. La formazione di Birmingham sale così a quota 12 punti, a pari merito con il Brighton e soli due punti di ritardo dai ragazzi di mister Frank, inchiodati a 14.
Tottenham-Aston Villa 1-2: cronaca, tabellino e statistiche