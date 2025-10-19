Corriere dello Sport.it
Il Liverpool cade ancora, vince lo United con Maguire nel finale. Frena anche il Tottenham

Il Liverpool cade ancora, vince lo United con Maguire nel finale. Frena anche il Tottenham

L'ottava giornata di Premier vede i Reds collezionare la loro terza sconfitta consecutiva: ora è crisi. Ripartono i Red Devils mentre gli Spurs si fermano contro l'Aston Villa
2 min
TagsPremier LeagueLiverpool-Manchester UnitedAston Villa

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Non si ferma la striscia di sconfitte del Liverpool di Slot e adesso si può cominciare a parlare di vera e propria crisi. Nell'ottava giornata di Premier League i Reds subiscono la terza sconfitta consecutiva, perdendo ad Anfield contro il Manchester United. Apre la partita il gol di Mbeumo (2'), a cui il Liverpool riesce a rispondere solo al 78' con Gakpo. L'eroe della partita è Harry Maguire, che di testa all'84' firma il definitivo 2-1 e regala la seconda vittoria consecutiva ad Amorim. Il Liverpool rimane fermo a quota 15 punti al terzo posto, mentre lo United si porta a quota 13 e si avvicina alle zone alte. Ennesimo flop degli acquisti faraonici fatti in estate dal Liverpool, Wirtz e Isak, con quest'ultimo sostituito da Chiesa che, però, non riesce ad incidere sul match.

Liverpool-Manchester United 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Buendia e Rogers lanciano l'Aston Villa: Tottenham ko in rimonta

La domenica di Premier League si apre con il pesantissimo successo esterno, e in rimonta, dell'Aston Villa che passa 2-1 sul campo del Tottenham. Gli Spurs sbloccano il punteggio dopo 5 minuti con l'ex Juve Bentancur ma la formazione di Emery prima trova il pari con Rogers (37') e poi la ribalta con Buendia (77') per quello che è il terzo successo consecutivo dopo quelli maturati con Fulham e Burnley. La formazione di Birmingham sale così a quota 12 punti, a pari merito con il Brighton e soli due punti di ritardo dai ragazzi di mister Frank, inchiodati a 14.

Tottenham-Aston Villa 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

RIPRODUZIONE RISERVATA

