Premier League, Igor Thiago e Jensen lanciano il Brentford: West Ham ko 2-0
LONDRA (INGHILTERRA) - Colpo esterno del Brentford che vince 2-0 il derby londinese con il West Ham. Nel posticipo del lunedì che chiude l'ottava giornata di Premier League, le 'Bees' espugnano il 'London Stadium': decisive le reti di Igor Thiago (quinto gol in campionato per l'ex Bruges) al tramonto del primo tempo su assist di Schade (43') e il sigillo di Jensen, in pieno recupero (94'), imbeccato da Lewis-Potter.
Prima vittoria esterna stagionale per la squadra di mister Andrews che sale al tredicesimo posto solitario, a quota 10 punti. Notte fonda invece per gli 'Hammers': la formazione di Espirito Santo, al quarto ko nelle ultime cinque uscite, resta inchiodata al penultimo posto in classifica, a 4 punti.