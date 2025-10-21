Tragedia per una leggenda della Premier League: il figlio di 21 anni è morto in un incidente

Un grave lutto ha colpito l’ex bandiera del calcio inglese Stuart Pearce . Il figlio Harley , di appena 21 anni , è t ragicamente deceduto in un incidente avvenuto nelle campagne del Wiltshire , a circa ottanta chilometri dall’abitazione di famiglia.

Morto il figlio di Stuart Pearce in un incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo del trattore agricolo che stava guidando, probabilmente per lo scoppio di uno pneumatico. Il mezzo è finito fuori strada e l’impatto si è rivelato fatale. Harley è morto sul colpo nella zona di Witcombe, come confermato dalla polizia del Gloucestershire.

Il comunicato della famiglia

La famiglia Pearce, in un comunicato diffuso nelle ultime ore, ha espresso tutto il proprio dolore per la tragedia: "Siamo devastati per la perdita del nostro amato figlio e fratello Harley. Era un ragazzo d’oro, con un sorriso contagioso, capace di lasciare un segno indelebile in chiunque lo conoscesse. La sua forza silenziosa, la gentilezza e la passione per il lavoro agricolo lo hanno reso un giovane uomo di cui andremo sempre fieri. Sarà per sempre la nostra stella splendente".