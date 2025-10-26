Premier League: l'Arsenal continua a volare, Guardiola battuto dall'Aston Villa
L'Arsenal continua la sua marcia al primo posto in Premier League, superando di misura il Crystal Palace nella 9ª giornata: agli uomini di Arteta basta un gol dell'ex Eze (che non esulta) al 39' per continuare la corsa in vetta con 4 punti di vantaggio sulla sorpresa Bournemouth, che batte 2-0 il Nottingham Forest. Le "Cherries" di Andoni Iraola vincono grazie alla reti, nel primo tempo, di Tavernier al 25' direttamente su calcio d'angolo e di Kroupi al 40'. Debutto senza fortuna quindi per Sean Dyche sulla panchina del Forest.
Arsenal-Crystal Palace 1-0: cronaca, tabellino e statistiche
Bournemouth-Nottingham Forest 2-0: cronaca, tabellino e statistiche
L'Aston Villa affonda il City di Guardiola
Sconfitta per il Manchester City di Pep Guardiola in casa dell'Aston Villa di Emery, che si impone 1-0 tra le mura amiche di Birmingham davanti a 42mila spettatori: il match è deciso da un guizzo di Cash al 19', che interrompe una striscia di nove gare senza sconfitte per i Citizens. Quarto successo consecutivo in campionato per l'Aston Villa. Altalena di emozioni invece tra Wolverhampton e Burnley, con successo degli ospiti per 3-2: Flemming porta avanti il Burnley con una doppietta completata tra il 14' e il 30', poi i Wolves rimontano prima dell'intervallo, grazie ai gol di Strand Larsen su rigore al 42' e di Munetsi al quarto minuto di recupero del primo tempo. Nel finale, al 95', i "Clarets" acciuffano la vittoria per 3-2 con la rete di Foster. Wolverhampton ancora senza vittorie in questa stagione.
Aston Villa-Manchester City 1-0: cronaca, tabellino e statistiche
Wolverhampton-Burnley 2-3: cronaca, tabellino e statistiche