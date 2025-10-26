Premier League: l'Arsenal continua a volare, Guardiola battuto dall'Aston Villa

Arsenal-Crystal Palace 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Sconfitta per il Manchester City di Pep Guardiola in casa dell'Aston Villa di Emery, che si impone 1-0 tra le mura amiche di Birmingham davanti a 42mila spettatori: il match è deciso da un guizzo di Cash al 19', che interrompe una striscia di nove gare senza sconfitte per i Citizens. Quarto successo consecutivo in campionato per l'Aston Villa. Altalena di emozioni invece tra Wolverhampton e Burnley, con successo degli ospiti per 3-2: Flemming porta avanti il Burnley con una doppietta completata tra il 14' e il 30', poi i Wolves rimontano prima dell'intervallo, grazie ai gol di Strand Larsen su rigore al 42' e di Munetsi al quarto minuto di recupero del primo tempo. Nel finale, al 95', i "Clarets" acciuffano la vittoria per 3-2 con la rete di Foster. Wolverhampton ancora senza vittorie in questa stagione.

