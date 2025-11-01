Sorpresa Savona, primo gol in Premier League contro il Manchester United
L'ex Juventus si sblocca con il Nottingham Forest contro i Red Devils
Nicolò Savona ha trovato la sua prima rete in Premier League. Il calciatore italiano ha vissuto una serata speciale contro il Manchester United: in appena due minuti il Nottingham Forest è riuscito a ribaltare il risultato grazie al suo gol e a quello di Morgan Gibbs-White, passando dall’1-0 allo spettacolare 2-1.
Il Forest aveva ormai la partita in mano, ma nel finale è arrivata la risposta dei Red Devils. A rovinare la festa ci ha pensato infatti Amad Diallo, ex Atalanta, che con un guizzo ha realizzato il gol del definitivo 2-2.