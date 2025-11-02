© APS
Premier League, Haaland trascina il City. Il West Ham respira
I Citizens si impongono 3-1 sul Bournemouth, gli Hammers respirano grazie ai tre punti ottenuti contro il Newcastle
Due sfide nella domenica di Premier League hanno chiuso la decima giornata di campionato: il Manchester City vince 3-1 contro il Bournemouth grazie a una doppietta di Haaland (17', 32') e a un gol di O'Reilly (60'). Per le Cherries a segno Adams (25').
Premier League, vittoria importante per il West Ham
Vittoria importante anche per il West Ham, che al London Stadium vince 3-1 in rimonta sul Newcastle e sale al terzultimo posto della classifica: i Magpies passano in vantaggio con Murphy (4'), ma già nel primo tempo la squadra di Nuno Espirito Santo riacciuffa il risultato con le reti di Paqueta (35') e Botman (45+5'). A recupero inoltrato Soucek (90+7') sigilla i tre punti per gli Hammers.