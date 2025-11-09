Manchester City a valanga sul Liverpool: crisi Slot, è fuori dalla zona Europa
Il Liverpool non si riprende dalla crisi e il Manchester City ne approfitta: 3-0 all'Etihad. Haaland sblocca con un colpo di testa, Nico Gonzalez raddoppia prima dell'intervallo e Doku chiude i giochi già al 63'. Festeggia Guardiola che si riporta al secondo posto nella classifica di Premier League e accorcia il distacco sull'Arsenal capolista. Con il pareggio dei Gunners contro il Sunderland, il gap si riduce a quattro punti. Situazione drammatica per il Liverpool che è all'ottavo posto in classifica e ora sarebbe fuori dai piazzamenti europei. Le due vittorie consecutive contro Aston Villa e Real Madrid non hanno cancellato i problemi della squadra di Slot: arriva la quinta sconfitta in campionato nelle ultime sei partite.
Il Nottingham Forest trova i tre punti contro il Leeds: 3-1 in casa. Sangarè risponde a Nmecha dopo due minuti nel primo quarto d'ora di gioco, poi nella ripresa prende il largo la squadra di Dyche. Prima il raddoppio di Gibbs-White e nel finale il gol di Anderson che chiude i giochi. Poker dell'Aston Villa contro il Bournemouth: due gol per tempo, Buendia e Onana nel primo, Barkley e Malen nel secondo. Dopo il successo in Champions League, cade il Newcastle di Tonali: 3-1 del Brentford. Barnes sblocca nel primo tempo, poi la rimonta dei londinesi. Schade firma il pareggio, Thiago segna il rigore del sorpasso e nel recupero chiude il match.